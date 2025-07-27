Онофрійчук – срібна призерка етапу Кубка світового виклику у Румунії
Юна українка стала другою у багатоборстві
31 хвилину тому
Таїсія Онофрійчук / Фото - Супільне
17-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук виступила в багатоборстві на Кубку світового виклику у Клуж-Напоці (Румунія).
Таїсія посіла друге місце, поступившись лише олімпійській чемпіонці німкені Дар'ї Варфоломєєв.
Ще одна українка Поліна Каріка фінішувала 13-ю.
Кубок світового виклику. Клуж-Напока, Румунія
1. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 122,050
2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 120,150
3. Мейталь Мааян Сумкін (Ізраїль) – 115,300
...
13. Поліна Каріка (Україна) – 110,100
Сьогодні, 27 липня, Таїсія завтра виступить у всіх чотирьох фіналах в окремих вправах, а Поліна – у фіналі вправ з м'ячем.
Стало відомо, скільки призових заробила Онофрійчук за цей сезон на Кубку світу.