Володимир Кириченко

17-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук виступила в багатоборстві на Кубку світового виклику у Клуж-Напоці (Румунія).

Таїсія посіла друге місце, поступившись лише олімпійській чемпіонці німкені Дар'ї Варфоломєєв.

Ще одна українка Поліна Каріка фінішувала 13-ю.

Кубок світового виклику. Клуж-Напока, Румунія

1. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 122,050

2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 120,150

3. Мейталь Мааян Сумкін (Ізраїль) – 115,300

...

13. Поліна Каріка (Україна) – 110,100

Сьогодні, 27 липня, Таїсія завтра виступить у всіх чотирьох фіналах в окремих вправах, а Поліна – у фіналі вправ з м'ячем.

Стало відомо, скільки призових заробила Онофрійчук за цей сезон на Кубку світу.