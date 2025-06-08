Олег Гончар

Таїсія Онофрійчук виборола срібло у вправі з булавами на ЧЄ-2025 на чемпіонаті Європи в Таллінні (Естонія).

Українка набрала 30,250 бала, поступившись лише болгарці Стіляні Ніколовій (30,600).

Срібло Онофрійчук — найкращий результат України з булавами з ЧЄ з 2015 року, коли Ганна Різатдінова була другою.

Поліна Каріка в Таллінні посіла четверте місце (28,900).

Нагадаємо, 8 червня Онофрійчук стала третьою у вправі з обручем.

На чемпіонаті Європи 7 червня Онофрійчук тріумфувала, завоювавши історичне золото в багатоборстві. Всього дві українки до неї вигравали цю нагороду.