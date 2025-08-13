Олег Гончар

Український самбіст Владислав Руднєв здобув золоту медаль у бойовому самбо у вазі до 79 кг на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду (Китай), що стало символічним завершенням його аматорської кар’єри. Про це повідомила пресслужба FIAS.

П’ятиразовий чемпіон світу та чотириразовий чемпіон Європи розповів, що мріяв про цю нагороду з дитинства.

«Ще малим я записав у зошит: «Хочу стати олімпійським чемпіоном». Бойове самбо не входить до програми Олімпіад, але коли я дізнався, що воно буде на Всесвітніх іграх, поставив нову мету. У 2024 році я був першим у світовому рейтингу, і в Ченду їхав закріпити цей статус. Сьогодні я це зробив». Владислав Руднєв

Спортсмен зазначив, що перемога стала для нього не лише особистим тріумфом, а й підтвердженням того, що наполеглива праця та віра в себе приносять результат.

«Самбо було моїм хобі, а тепер це професія. Батько вчив: якщо щось робиш, будь найкращим». Владислав Руднєв

Руднєв, який має 11 перемог без поразок у ММА, планує розвивати кар’єру в змішаних єдиноборствах, використовуючи досвід самбо.