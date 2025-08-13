Михайло Цирук

У середу, 13 серпня, відбудеться поєдинок за Суперкубок УЄФА між ПСЖ та лондонським Тоттенгемом. Ставлення до суперкубків у футболі, загалом, дуже цікаве: для команди, яка його виграє, це важливий трофей, тоді як для того, хто поступається - лише додатковий контрольний матч перед стартом сезону. Тож що він означатиме для кожного з колективів сьогодні? Відповіді на це запитання лишається чекати лічені години.

Чи здивує аутсайдер?

Загалом, фаворитизм ПСЖ у цьому протистоянні виглядає просто неймовірним. Цьому сприяє не лише фактична сила та підбір виконавців кожної з команд, а й історична статистика. Востаннє переможець Ліги Європи здобував Суперкубок УЄФА ще в далекому 2018 році, коли мадридський Атлетіко зумів переграти Реал (4:2). Та відтоді наступні шість розіграшів залишалися за тріумфатором ЛЧ.

Про важливість суперкубків, звісно, можна дискутувати, але не двом командам, зовсім не розбещеним великою кількістю євротрофеїв. У разі перемоги ПСЖ парижани здобудуть лише третій міжнародний титул у клубній історії, а для Тоттенгема він може стати пʼятим (так, те, що до минулого року шпори не вигравали зовсім нічого - міф).

Цікаво, що у своїй історії ПСЖ уже грав матчі за Суперкубок УЄФА. Таку можливість команда отримала у 1996 році завдяки перемозі в Кубку кубків, проте зазнавши двох розгромних поразок від туринського Ювентуса (1:6; 1:3) залишилася ні з чим. З двоматчевого протистояння, до слова, розіграш суперкубка складався аж до 1998 року.

Для Тоттенгема ж це буде абсолютний дебют у цьому турнірі. Попри те, що у роки, в які шпори брали Кубок УЄФА (1972, 1984), суперкубок уже існував, у ті часи його розігрували між переможцем ЛЧ та тріумфатором Кубка кубків, тож сьогодні лондонський колектив побореться за такий трофей вперше в історії.

Як команди провели літо?

У ПСЖ літо пройшло дуже насичено, адже участь у Клубному чемпіонаті світу фактично позбавила команду необхідності проводити якісь збори, спаринги та інші підготовчі заходи. На груповому етапі паризький клуб легко розібрався з мадридським Атлетіко (4:0) та Сіетл Саундерс (2:0), проте між цими матчами несподівано програв бразильському Ботафогу (0:1).

У плейоф новоспечений переможець Ліги чемпіонів спочатку розтрощив Інтер Маямі (4:0), забивши чотири голи ще в першому таймі, а потім у грі з двома вилученнями все ж таки здолав мюнхенську Баварію (2:0).Ну а далі був справді несподіваний розгром мадридського Реала (4:0), і такого приниження для королівського клубу не міг очікувати ніхто.

Так само ніхто не міг очікувати й розгромного фіаско, здавалося б, ідеального ПСЖ у фіналі проти лондонського Челсі (0:3), тож свій бездоганний сезон паризький клуб завершив сріблом клубного мундіалю.

Тоттенгем на КЧС не грав, тож у міжсезоння катав спаринги. Провів їх шість, а з цікавих результатів можна відзначити перемогу над Арсеналом (1:0) та розгром від Баварії (0:4).

Що по трансферах?

Після тріумфального сезону ПСЖ не підписував багато новачків. На літнє трансферне вікно у клубу були дві цілі: голкіпер Люка Шевальє з Лілля та наш Ілля Забарний з Борнмута, і парижани досягли обох, заплативши 40 млн євро за француза та 63 - за українця. Окрім них, до команди на правах вільного агента приєднався голкіпер Роми Ренато Марін.

А от Тоттенгем був більш активним на трансферному ринку, але це й не дивно: колектив, що фінішує 17-м в АПЛ, явно потребує більшого підсилення, ніж команда з чотирма трофеями за сезон. Головне підписання шпор - вінгер Мохаммед Кудус з Вест Гема, за якого було сплачено 63, 8 млн євро.

Крім того, лондонці за 35 млн викупили у Баварії контракт Матіса Теля, повноцінно підписали Кевіна Дансо з Ланса (25 млн), молодого хорватського захисника Вушковіча (11 млн) та японського центрбека Такаї (5,8 млн), а також взяли в оренду в Баварії Жоау Палінью (5 млн), загалом витративши за трансферне вікно 145,6 млн євро.

Окрім новачків, на чолі Тоттенгема у цьому поєдинку дебютує новий головний тренер Томас Франк. У топових командах, що декларують серйозні завдання, цей фахівець ще не працював, а в Англії зробив собі імʼя завдяки доволі успішній семирічній роботі на чолі Брентфорда, з якого зліпив міцного середняка АПЛ.

А Забарний вийде?

Ні. Попри те, що полетів з командою в Удіне та взяв участь у тренуванні перед грою. До заявки на матч Ілля не потрапив, тож чекатимемо на його дебют уже в недільному поєдинку першого туру Ліги 1 проти Нанта.

У матеріалі використані фото Getty images