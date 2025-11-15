Коростильов приніс Україні третю медаль чемпіонату світу
Павло завоював бронзу у стрільбі зі стандартного пістолета на дистанції 25 м
8 хвилин тому
Фото: Getty Images
Павло Коростильов завоював бронзу на чемпіонаті світу-2025 з кульової стрільби.
Українець став третім у стрільбі зі стандартного пістолета на дистанції 25 м. Для Павла це друга медаль на змаганнях у єгипетському Каїрі – раніше Коростильов взяв командну бронзу у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 50 м з Олегом Омельчуком та Віктором Банькіним. Відзначимо, що наразі це третя медаль України на змаганнях – також бронзу завоював Максим Городинець.
Нагадаємо, що раніше Коростильов здобув золото Європейської ліги.