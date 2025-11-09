Городинець здобув бронзу чемпіонату світу-2025 з кульової стрільби
Українець здобув свою першу в кар’єрі медаль чемпіонату світу в олімпійській дисципліні
близько 2 годин тому
Фото: ISSF
Українець Максим Городинець завоював бронзову медаль на чемпіонаті світу-2025 з кульової стрільби.
Максим посів третє місце у стрільбі з 25 метрів зі швидкісного пістолета, принісши Україні другу нагороду на турнірі.
Відзначимо, що українець здобув свою першу в кар’єрі медаль чемпіонату світу в олімпійській дисципліні.
Раніше бронзовим призером стала чоловіча збірна у складі Олега Омельчука, Віктора Банькіна та Павла Коростильова — у стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 метрів.