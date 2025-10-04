Коростильов здобув золото Європейської ліги у Стамбулі
Українець тріумфував у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів
близько 1 години тому
Українець Павло Коростильов став чемпіоном фіналу Європейської ліги з кульової стрільби, який проходить у Стамбулі (Туреччина).
Спортсмен здобув золоту медаль у вправі SOLO з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.
У вирішальному раунді Павло Коростильов переміг представника Туреччини Мустафу Інана з рахунком 15:13 і приніс Україні чергове «золото» європейського рівня.