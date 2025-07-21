Збірна України здобула першу нагороду на Європейському фестивалі
Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали другими у стрільбі з пневматичного пістолета
близько 3 годин тому
Ілля Лащ та Юлія Ісаченко / Фото: НОК
На Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що триває у Скоп’є збірна України здобула першу нагороду. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.
Срібну медаль вибороли Юлія Ісаченко та Ілля Лащ у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар. Український дует продемонстрував високий рівень майстерності, посівши друге місце у цій дисципліні.
На фестивалі Україну представляють 78 юних спортсменів, які змагаються в різних видах спорту.
Нагадаємо, раніше Україна виграла чергову медаль на Універсіаді.