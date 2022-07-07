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THE FOOTBALL REVIEW

Гераскевічі влаштували інтернет-війну з виконавчим директором НОК

Батько та син заявили, що робили заявку на фінансування підготовки, за відсутності якої їх раніше звинуватили у НОК
Скелетон
10:59
Гераскевічі влаштували інтернет-війну з виконавчим директором НОК
Михайло та Владислав Гераскевичі

У соціальних мережах український скелетоніст Владислав Гераскевич і його батько, тренер і президент Федерації бобслея та скелетона України Михайло вийшли на стежку війни проти виконавчого директора Національного олімпійського комітету України Наталії Коваленко.

Спочатку конфлікт почався після того як Гераскевіч-молодший заявив, що не отримав коштів на підготовку від Фонду МОК і Міністерства молоді та спорту. Тому скелетоніст почав збір донатів на 100 тисяч євро.

Коваленко зазначила, що для отримання коштів спортсмену потрібно було б хоч подати заявку.

Більш детально про ситуацію можна прочитати в нашій новині за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

Заява Коваленко викликала глибоку заклопотаність у Гераскевичів, які почали доводити свою правоту.



Карен Агабекян
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