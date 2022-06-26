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Гераскевич – про обстріл Києва: «Росія – країна-терорист, а росіян мають ізолювати від цивілізованого світу»

4 ракети вдарили по цивільним об’єктах
Скелетон
16:57
Гераскевич – про обстріл Києва: «Росія – країна-терорист, а росіян мають ізолювати від цивілізованого світу»
Фото: Instagram

Скелетоніст Владислав Гераскевич в Instagram відреагував на ранковий ракетний удар по столиці України:

Київ сьогодні… росія атакує жилі будинки… Знову.

Росія – країна-терорист. Росіяни мають бути ізольовані від цивілізованого світу.

Марина Бех-Романчук вважає, що ці тварини не мають права жити.

Олег Шумейко-молодший
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(Голосів: 1)

Теги

Владислав Гераскевіч війна

Коментарі 2

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26 червня 2022р. 17:22
Треба писати "по обєктаХ". Найміть грамотну людину
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26 червня 2022р. 17:13
Це правда. Ізоляція просто необхідна.
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