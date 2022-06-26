Харлан про обстріл Києва: «Їй 7 років. Вона жива. Її батька – ні. Мати шукають під завалами»
Гераскевич – про обстріл Києва: «Росія – країна-терорист, а росіян мають ізолювати від цивілізованого світу»
4 ракети вдарили по цивільним об’єктах
16:57
Фото: Instagram
Скелетоніст Владислав Гераскевич в Instagram відреагував на ранковий ракетний удар по столиці України:
Київ сьогодні… росія атакує жилі будинки… Знову.
Росія – країна-терорист. Росіяни мають бути ізольовані від цивілізованого світу.
Марина Бех-Романчук вважає, що ці тварини не мають права жити.
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