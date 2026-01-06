Відомо, хто стане прапороносцем України на Олімпіаді-2026
Владислав Гераскевич погодився виконати роль прапороносця національної збірної
30 хвилин тому
Український скелетоніст Владислав Гераскевич погодився стати прапороносцем збірної України на зимових Олімпійських іграх 2026 року.
Про це в коментарі Champion Radio повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.
Ще вирішується питання, але погодився бути прапороносцем збірної України Владислав Гераскевич.
У дівчат поки визначаємося. Ми завжди обираємо найкращих, але ж там буде шість кластерів і церемонія відкриття відбуватиметься лише на деяких з них.
Тому будемо дивитися, які види спорту і де будуть представлені. Скоро ви про все дізнаєтеся.
Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 22 лютого у двох італійських містах — Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
