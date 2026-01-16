Денис Сєдашов

Українець Владислав Гераскевич приніс Україні одну ліцензію на Олімпіаду-2026 у скелетоні. Повідомляє Суспільне Спорт.

Після останнього етапу Кубка світу 2025/26 в Альтенберзі він посів 11-те місце у відбірковому рейтингу Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), що дозволило Україні отримати олімпійську квоту.

Ще один український спортсмен, 19-річний Ярослав Лавренюк, посів 45-те місце і не зміг відібратися на Ігри.

Максимальні три квоти серед чоловіків дісталися Німеччині та Китаю, у яких по три спортсмена у топ-15 рейтингу.

IBSF погрожує українській федерації через антивоєнну акцію.