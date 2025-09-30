Український скелетоніст претендує на звання найкращого молодого спортсмена Європи
Переможця премії ЄОК оголосять 3 жовтня на Мальті
близько 7 годин тому
Український скелетоніст Ярослав Лавренюк став фіналістом престижної премії Європейських олімпійських комітетів імені Пйотра Нуровського, якою щороку відзначають найкращих молодих атлетів Європи.
17-річний спортсмен цього року увійшов в історію, здобувши перше для України золото чемпіонату світу U20 зі скелетону. Тепер він претендує на звання «Найкращий молодий європейський спортсмен».
Окрім Лавренюка, у п’ятірку фіналістів потрапили: сноубордист Унай Лопес Соуза (Іспанія), ковзаняр Фінн Соннекальб (Німеччина), фристайлістка Флора Табанеллі (Італія) та сноубордистка Малена Замфірова (Болгарія).
Переможця оголосять 3 жовтня під час 45-го Семінару ЄОК на Мальті.
У Кортіні біля об’єктів Олімпіади-2026 з’явилася небезпечна тріщина в землі.
Поділитись