Денис Сєдашов

Український скелетоніст Ярослав Лавренюк став фіналістом престижної премії Європейських олімпійських комітетів імені Пйотра Нуровського, якою щороку відзначають найкращих молодих атлетів Європи.

17-річний спортсмен цього року увійшов в історію, здобувши перше для України золото чемпіонату світу U20 зі скелетону. Тепер він претендує на звання «Найкращий молодий європейський спортсмен».

Окрім Лавренюка, у п’ятірку фіналістів потрапили: сноубордист Унай Лопес Соуза (Іспанія), ковзаняр Фінн Соннекальб (Німеччина), фристайлістка Флора Табанеллі (Італія) та сноубордистка Малена Замфірова (Болгарія).

Переможця оголосять 3 жовтня під час 45-го Семінару ЄОК на Мальті.

