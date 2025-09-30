Олег Шумейко

Хевівейтер Х’юї Ф’юрі (30-3, 17 KO) поділився думками про абсолютного чемпіона дивізіона Олександра Усика (24-0, 15 KO) та хто може перемогти українця. Британця цитує vringe.com:

Я поб’ю Усика. Але мені не спадає на думку ніхто інший, хто може його побити.

Що ви думаєте в ньому такого особливого? Він шалено відданий вірі, він завжди готовий на 100%, він не п'є, він не палить, він тренується цілий рік. Ці речі – каталізатор, чи є щось інше?

Я скажу вам, яка річ має Олександр Усик. Він має дисципліну. Чого немає у багатьох бійців. Він має дисципліну, і він повторює ті ж речі знову і знову. Він проводить своє тіло через пекло, він стежить за собою і щоразу відштовхується від прогресу. Після бою він не йде пити. Він вкладає серце і душу у цю справу, і це окупається.

Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.