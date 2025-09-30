Денис Сєдашов

У Кортіні-д’Ампеццо, де взимку 2026 року відбудуться Олімпійські ігри, з’явилася велика тріщина в ґрунті. Повідомляє insidethegames.

Розлом завдовжки близько 40 метрів виник ще в серпні біля канатної дороги Аполлоніо–Сокрепес і відтоді збільшується. Люди побоюються можливих зсувів, адже саме тут паралельно реалізують одразу кілька великих проєктів: будівництво олімпійської канатної дороги, реконструкцію іншої канатки та зведення розкішного шале.

Найгострішу оцінку ситуації дав професор геології Сієнського університету Ерос Айєлло. У своєму звіті він заявив, що роботи ведуться в зсувонебезпечній зоні без належних геотехнічних досліджень і захисних заходів.

Ризики також підтверджує офіційний план просторового гідрогеологічного розвитку, який вже класифікував цю територію як зону високої небезпеки.

