У Кортіні біля об’єктів Олімпіади-2026 з’явилася небезпечна тріщина в землі
Будівельні роботи на небезпечній ділянці проводять без необхідних досліджень
близько 8 годин тому
У Кортіні-д’Ампеццо, де взимку 2026 року відбудуться Олімпійські ігри, з’явилася велика тріщина в ґрунті. Повідомляє insidethegames.
Розлом завдовжки близько 40 метрів виник ще в серпні біля канатної дороги Аполлоніо–Сокрепес і відтоді збільшується. Люди побоюються можливих зсувів, адже саме тут паралельно реалізують одразу кілька великих проєктів: будівництво олімпійської канатної дороги, реконструкцію іншої канатки та зведення розкішного шале.
Найгострішу оцінку ситуації дав професор геології Сієнського університету Ерос Айєлло. У своєму звіті він заявив, що роботи ведуться в зсувонебезпечній зоні без належних геотехнічних досліджень і захисних заходів.
Ризики також підтверджує офіційний план просторового гідрогеологічного розвитку, який вже класифікував цю територію як зону високої небезпеки.
