Це вже другий турнір у нову більярдну гру «9+» якій транслює телеканал XSPORT.

У турнірі беруть участь найкращі професійні українські більярдисти: Дмитро Білозеров, Андрій Клестов, Володимир Перкун, Микита Адамець та інші.

Гра проводиться на столах для піраміди, але має суттєві відмінності від класичних ігор.

Ознайомитись з правилами гри «9+» та подивитися інформацію про змагання та гравців можна на офіційному сайті НБЛ.

Турнір приймає один з кращих більярдних клубів України Мalakhit розташований у столиці.

У цьому закладі забезпечена найкомфортніша атмосфера для гравців, глядачів та усіх хто цікавиться більярдом.

Клуб має безперебійне джерело електроенергії, тому гравці максимально фокусуватись на спортивної боротьбі, а вболівальники та гості закладу з комфортом і смаком спостерігають за матчами прям у закладі.

Фінальний матч турніру можна подивитись на телеканалі XSPORT сьогодні о 20:00, а також при бажанні і можливості у самому більярдному клубі за адресою: Київ, вул. Салютна 5Б, MALAKHIT.