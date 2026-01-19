Дворазовий олімпійський призер Михайло Романчук офіційно оголосив про завершення кар’єри. Про це повідомляє Суспільне Спорт з посиланням на слова плавця на пресконференції:

Яка задача як нового віцепрезидента федерації? Щоб наступні олімпійські медалі чекали на 17 років, а вони прийшли значно-значно раніше. Вже офіційно (став віцепрезидентом федерації): у нас наприкінці жовтня була конференція, і я був обраний.

Це (рішення завершити кар'єру) не було миттєвим. Був довгий проміжок часу, коли я обдумував і все ж це прийшло до логічного завершення. Чи є ймовірність повернення? Ні, після такої пресконференції ні. Це треба збирати ще одну конференцію, що я повертаюся, писати в антидопінговий комітет, щоб мене тестували. Ні, все, закінчили, гарно закінчили – продовжуємо далі працювати.

Функціонал – допомагати у досягненні результатів. Це популяризація плавання в усіх регіонах: Черкаси, запрошують на змагання у Миколаїв, Суми – багато прифронтових міст. Збираюся туди поїхати для розв'язання проблем з басейнами, тренерами, керівниками відокремлених підрозділів. І це все є одною великою справою для досягнення результатів спортсменів.

У мене є моя академія, є дитячі табори – багато проєктів, пов'язаних з тренерською діяльністю. Вони займають дуже велику частку мого життя: виїжджаю о 5-й годині ранку і приїжджаю о 7-й вечора. Після всіх днів, годин роботи приїжджаєш додому і валишся з ніг. Насправді спортсменом бути неважко: вранці поплавав дві з половиною години, так само ввечері, вдень поспав. Але нічого, звикаєш до нового темпу та ритму життя і все одно отримуєш від цього велике задоволення.