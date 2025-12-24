Дворазовий призер Олімпіади-2020 Михайло Романчук в інтерв’ю sport-express.ua розповів, хто може стати наступною зіркою українського плавання:

Наша потенційна зірка – Нікіта Шеремет. Він дуже багато працює. З початком повномасштабної війни разом з родиною він виїхав спочатку до Молдови, а згодом переїхав до Польщі. Саме польські тренери підготували його до юнацьких чемпіонатів світу і Європи, де він здобув медалі (цього року Шеремет виборов золото на чемпіонаті світу та срібло на чемпіонаті Європи).

Я безмежно вдячний польськім фахівцям за те, що вони дали українському спортсмену можливість не просто тренуватися, а вклали в нього свій досвід, душу та ресурси. Зараз, наскільки мені відомо, Нікіта тренується у США – в університеті, під керівництвом хорошого тренера. Тому ми покладаємо великі надії на цю молоду нашу зірку.