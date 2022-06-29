«І ось я тут, радий виграній медалі». Романчук пояснив, чому вирішив підкорити нову дисципліну

Раніше українець змагався лише в басейні

Пловець Михайло Романчук завоював першу для України медаль чемпіонату світу в плаванні на відкритій воді. В інтерв’ю прес-службі FINA він пояснив чому вирішив виступати не лише в басейні:

«Коли минулого року я побачив як хлопці виступають і в басейні, і на відкритій воді, то вирішив приєднатися до них після Олімпіади і спробувати. І ось ми тут – я дуже радий виграній медалі і тим, що можу розділити подіум з цими хлопцями. Ми гарні друзі і поза межами басейну чи озера. Справді приємно бути з ними на п’єдесталі».

Раніше Романчук розповів про важливість своєї медалі для України.