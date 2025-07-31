Овчинніков вийшов у півфінал чемпіонату світу з водних видів спорту
Укранець показав 11-й результат у кваліфікації
близько 3 годин тому
Максим Овчинніков / Фото - Facebook
Український плавець Максим Овчинніков вийшов у півфінал чемпіонату світу з водних видів спорту на дистанції 200 м брасом.
22-річний українець показав 11-й результат у кваліфікації з результатом 2.11,07 хв.
Півфінальний заплив відбудеться сьогодні, 31 липня, о 14.00.
Нагадаємо, американка Кетлін Ледекі завоювала 22-гу золоту медаль на чемпіонатах світу, що зробило її найтитулованішою спортсменкою в історії турніру.