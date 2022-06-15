Перший виступ на відкритій воді на чемпіонаті світу Романчука. Відомий склад збірної України на змагання в Угорщині

Рекордсмен Говоров також виступить в Будапешті

Михайло Романчук / Фото: Instagram

Збірна України з плавання оголосила склад на чемпіонат світу з водних видів спорту, який пройде в Будапешті, Угорщина. Пловці змагатимуть з 18 до 25 червня.



Склад команди:

Чоловіки: Михайло Романчук, Андрій Говоров, Владислав Бухов, Денис Кесіль, Володимир Лісовець, Вадим Науменко, Максим Овчинніков, Сергій Шевцов, Олександр Желтяков.

Жінки: Каміла Ісаєва.

Романчук вперше в кар’єрі виступить на ЧС на відкритій воді – на дистанція 5 і 10 км. Також на змагання найвищого рівня після паузи повернеться рекордсмен світу на дистанції 50 батерфляєм Говоров, який нещодавно був призначений членом комітету атлетів LEN.

Склади на ЧС команд України зі стрибків у воду та артистичного плавання.