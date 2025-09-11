Олег Гончар

Срібний призер Олімпіади-2024 в Парижі, дворазовий чемпіон світу з плавання Бен Прауд став першим британським спортсменом, який погодився взяти участь у Enhanced Games — турнірі, відомому як «стероїдна Олімпіада».

Про це повідомили на сторінці змагань.

30-річний плавець змагатиметься на дистанціях 50 м батерфляєм і 50 м вільним стилем у Лас-Вегасі в травні 2026 року.

Організатори обіцяють $1 млн за світовий рекорд у вільному стилі та $250 тис. за рекорд у батерфляї. Прауд, який виграв срібло Олімпіади (21.30 с) та два золота ЧС, заявив, що досяг усього в чистому спорті. Enhanced Games він вважає новою можливістю».

Enhanced Games дозволять допінг під наглядом медиків.

Зазначимо, що World Aquatics забанила всіх учасників Enhanced Games у плаванні.