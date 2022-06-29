Бех-Романчук: «Болить серце за кожного українця – з першого дня війни ми живемо в страху за наших дітей, рідних, домівку»
Романчук дебютував на чемпіонаті світу на дистанції 10 км
Українець фінішував шостим
16:34
Фото: Instagram
Михайло Романчук завершив виступ на чемпіонаті світу у Будапешті.
Українець вперше в кар’єрі провів заплив на дистанції 10 км. Романчук фінішував шостим – золото ЧС на 10000м у Угорщині взяв Грегоріо Пальтріньєрі. Також на подіумі знайшлося місце Доменіку Ачеренці та Флоріан Веллбруку.
Нагадаємо, що на дистанції 5 км Михайло завоював першу в історії України медаль чемпіонату світ на відкритій воді.
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