Романчук дебютував на чемпіонаті світу на дистанції 10 км

Українець фінішував шостим

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Михайло Романчук завершив виступ на чемпіонаті світу у Будапешті.



Українець вперше в кар’єрі провів заплив на дистанції 10 км. Романчук фінішував шостим – золото ЧС на 10000м у Угорщині взяв Грегоріо Пальтріньєрі. Також на подіумі знайшлося місце Доменіку Ачеренці та Флоріан Веллбруку.

Нагадаємо, що на дистанції 5 км Михайло завоював першу в історії України медаль чемпіонату світ на відкритій воді.