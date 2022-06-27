«Мій герой». Бех-Романчук – про історичну для України медаль чемпіонату світу Михайла
Романчук – про першу медаль ЧС України на відкритій воді: «Щасливий творити історію для моєї країни»
У Михайла попереду ще один заплив
16:00
Фото: Instagram
Михайло Романчук в своєму Instagram прокоментував завоювання бронзи чемпіонату світу на дистанції 5 км:
Моя друга медаль на чемпіонаті світу в Будапешті.
І історична для українців. Щасливий творити історію для моєї країни. Дякую усім за підтримку.
Також привітання для Флоріана Веллбрука та Грегоріо Пальтріньєрі.
Марина Бех-Романчук раніше привітала чоловіка.
Коментарі 0