Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:50
Пекло. Художній фільм
18:10
Світовий бокс. Тижневик

Романчук – про першу медаль ЧС України на відкритій воді: «Щасливий творити історію для моєї країни»

У Михайла попереду ще один заплив
Плавання
16:00
Романчук – про першу медаль ЧС України на відкритій воді: «Щасливий творити історію для моєї країни»
Фото: Instagram

Михайло Романчук в своєму Instagram прокоментував завоювання бронзи чемпіонату світу на дистанції 5 км:

Моя друга медаль на чемпіонаті світу в Будапешті.

І історична для українців. Щасливий творити історію для моєї країни. Дякую усім за підтримку.

Також привітання для Флоріана Веллбрука та Грегоріо Пальтріньєрі.

Марина Бех-Романчук раніше привітала чоловіка.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Михайло Романчук

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Мій герой». Бех-Романчук – про історичну для України медаль чемпіонату світу Михайла
«Мій герой». Бех-Романчук – про історичну для України медаль чемпіонату світу Михайла
Плавання
13:25
Романчук завоював дебютну медаль ЧС на відкритій воді
Романчук завоював дебютну медаль ЧС на відкритій воді
Плавання
11:39
Романчук вперше з 2017 року не взяв медаль чемпіонату світу на коронній дистанції
Романчук вперше з 2017 року не взяв медаль чемпіонату світу на коронній дистанції
Плавання
25 червня 20:18
Романчук став фіналістом ЧС-2022 на дистанції 1500 м вільним стилем. Українець показав другий результат
Романчук став фіналістом ЧС-2022 на дистанції 1500 м вільним стилем. Українець показав другий результат
Плавання
24 червня 13:33
Романчук: «Я був готовий вбити російського олімпійського чемпіона, коли побачив його з літерою «Z»
Романчук: «Я був готовий вбити російського олімпійського чемпіона, коли побачив його з літерою «Z»
Плавання
23 червня 12:39
1
Романчук: «Це найважча медаль в моїй кар'єрі – як морально, так і фізично»
Романчук: «Це найважча медаль в моїй кар'єрі – як морально, так і фізично»
Плавання
22 червня 16:58

Новини: Плавання

Романчук – про першу медаль ЧС України на відкритій воді: «Щасливий творити історію для моєї країни»
Романчук – про першу медаль ЧС України на відкритій воді: «Щасливий творити історію для моєї країни»
16:00
«Мій герой». Бех-Романчук – про історичну для України медаль чемпіонату світу Михайла
«Мій герой». Бех-Романчук – про історичну для України медаль чемпіонату світу Михайла
13:25
Романчук завоював дебютну медаль ЧС на відкритій воді
Романчук завоював дебютну медаль ЧС на відкритій воді
11:39
Романчук вперше з 2017 року не взяв медаль чемпіонату світу на коронній дистанції
Романчук вперше з 2017 року не взяв медаль чемпіонату світу на коронній дистанції
25 червня 20:18
Романчук став фіналістом ЧС-2022 на дистанції 1500 м вільним стилем. Українець показав другий результат
Романчук став фіналістом ЧС-2022 на дистанції 1500 м вільним стилем. Українець показав другий результат
24 червня 13:33
Романчук: «Я був готовий вбити російського олімпійського чемпіона, коли побачив його з літерою «Z»
Романчук: «Я був готовий вбити російського олімпійського чемпіона, коли побачив його з літерою «Z»
23 червня 12:39
Романчук: «Це найважча медаль в моїй кар'єрі – як морально, так і фізично»
Романчук: «Це найважча медаль в моїй кар'єрі – як морально, так і фізично»
22 червня 16:58
Романчук після бронзи чемпіонату світу: «Перший крок зроблено. Далі – більше»
Романчук після бронзи чемпіонату світу: «Перший крок зроблено. Далі – більше»
22 червня 07:42
Мілак встановив новий світовий рекорд на дистанції 200 м батерфляєм
Мілак встановив новий світовий рекорд на дистанції 200 м батерфляєм
21 червня 21:11
Всі новини

Популярні новини

44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
15:36
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Карате
20 червня 19:59
Українському боксеру заборонили вийти в ринг з прапором і під пісню «Ой у лузі червона калина»
Українському боксеру заборонили вийти в ринг з прапором і під пісню «Ой у лузі червона калина»
Бокс Професійний бокс
22 червня 07:58
Всі новини