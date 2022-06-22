Романчук після бронзи чемпіонату світу: «Перший крок зроблено. Далі – більше»

Українець ще матиме шанс на золото Будапешту

Український плавець Михайло Романчук завоював бронзу чемпіонату світу на дистанції 800 метрів вільним стилем. Після цього в себе в соцмережах він пообіцяв покращити результат:

«Перший крок зроблено. І це бронзова нагорода. Дякую всім за підтримку. Також велике дякую тренеру. Далі – більше».

В Будапешті Романчук також має виступити в змаганнях на дистанції 1500 метрів і в змаганнях на відкритій воді – на 5 км і 10 км.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу був встановлений новий рекорд.