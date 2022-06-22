Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
09:20
Хокей. Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Таппара - Векше

Романчук після бронзи чемпіонату світу: «Перший крок зроблено. Далі – більше»

Українець ще матиме шанс на золото Будапешту
Плавання
07:42
Романчук після бронзи чемпіонату світу: «Перший крок зроблено. Далі – більше»

Український плавець Михайло Романчук завоював бронзу чемпіонату світу на дистанції 800 метрів вільним стилем. Після цього в себе в соцмережах він пообіцяв покращити результат:

«Перший крок зроблено. І це бронзова нагорода. Дякую всім за підтримку. Також велике дякую тренеру. Далі – більше».

В Будапешті Романчук також має виступити в змаганнях на дистанції 1500 метрів і в змаганнях на відкритій воді – на 5 км і 10 км.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу був встановлений новий рекорд.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Михайло Романчук

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Романчук завоював бронзу чемпіонату світу з рекордом України
Романчук завоював бронзу чемпіонату світу з рекордом України
Плавання
21 червня 20:05
Романчук вийшов у фінал 800 м вільним стилем, показавши найкращий час в кваліфікації ЧС-2022
Романчук вийшов у фінал 800 м вільним стилем, показавши найкращий час в кваліфікації ЧС-2022
Плавання
20 червня 14:14
Перший виступ на відкритій воді на чемпіонаті світу Романчука. Відомий склад збірної України на змагання в Угорщині
Перший виступ на відкритій воді на чемпіонаті світу Романчука. Відомий склад збірної України на змагання в Угорщині
Плавання
15 червня 19:08

Новини: Плавання

Романчук після бронзи чемпіонату світу: «Перший крок зроблено. Далі – більше»
Романчук після бронзи чемпіонату світу: «Перший крок зроблено. Далі – більше»
07:42
Мілак встановив новий світовий рекорд на дистанції 200 м батерфляєм
Мілак встановив новий світовий рекорд на дистанції 200 м батерфляєм
21 червня 21:11
Романчук завоював бронзу чемпіонату світу з рекордом України
Романчук завоював бронзу чемпіонату світу з рекордом України
21 червня 20:05
Чеккон встановив світовий рекорд в плаванні 100 м на спині
Чеккон встановив світовий рекорд в плаванні 100 м на спині
20 червня 21:25
Романчук вийшов у фінал 800 м вільним стилем, показавши найкращий час в кваліфікації ЧС-2022
Романчук вийшов у фінал 800 м вільним стилем, показавши найкращий час в кваліфікації ЧС-2022
20 червня 14:14
Перший виступ на відкритій воді на чемпіонаті світу Романчука. Відомий склад збірної України на змагання в Угорщині
Перший виступ на відкритій воді на чемпіонаті світу Романчука. Відомий склад збірної України на змагання в Угорщині
15 червня 19:08
Чому варто зайнятися плаванням? 6 переконливих плюсів вправ на воді
Чому варто зайнятися плаванням? 6 переконливих плюсів вправ на воді
09 червня 18:27
Романчук завоював срібло на дебютних змаганнях на відкритій воді
Романчук завоював срібло на дебютних змаганнях на відкритій воді
21 травня 18:18
Український рекордсмен призначений членом комітету атлетів Європейської ліги плавання
Український рекордсмен призначений членом комітету атлетів Європейської ліги плавання
15 травня 10:00
Всі новини

Популярні новини

Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
1
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Художня гімнастика
16 червня 18:46
Всі новини