Романчук: «Це найважча медаль в моїй кар'єрі – як морально, так і фізично»
Романчук: «Я був готовий вбити російського олімпійського чемпіона, коли побачив його з літерою «Z»
Плавець рилов став учасником мітингу за війну
12:39
Фото: Instagram
Дворазовий призер Олімпіади-2020 Михайло Романчук
розповів про своє відношення до росіян. Українця цитує Marca:
Я був готовий піти та вбити євгенія рилова (російського олімпійського чемпіона), коли побачив його фото з літерою «Z».
Якщо мені хтось скаже, що спорт поза політикою, то я відповім, що спорт – найбільший її прояв. На жаль, це так, і тому вірно, що тут немає росіян.
Я не знаю, як відреагую, якщо побачу будь-кого з них. Можливо, агресивно. Особливо, це стосується Рилова.
Я сподіваюся, що ця медаль (бронза чемпіонату світу) важлива для багатьох українців. Я хочу показати їм, всьому світу, що ми – українці, боремося до кінця.
Нагадаємо, що в кваліфікації в Угорщині на дистанції 800 м Романчук був найкращим.
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