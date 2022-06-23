Романчук: «Я був готовий вбити російського олімпійського чемпіона, коли побачив його з літерою «Z»

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Дворазовий призер Олімпіади-2020 Михайло Романчук розповів про своє відношення до росіян. Українця цитує Marca:



Якщо мені хтось скаже, що спорт поза політикою, то я відповім, що спорт – найбільший її прояв. На жаль, це так, і тому вірно, що тут немає росіян.

Я не знаю, як відреагую, якщо побачу будь-кого з них. Можливо, агресивно. Особливо, це стосується Рилова.

Я сподіваюся, що ця медаль (бронза чемпіонату світу) важлива для багатьох українців. Я хочу показати їм, всьому світу, що ми – українці, боремося до кінця.