Українські тхеквондисти здобули 23 медалі на Polish Open 2025
Варшава приймала один із ключових турнірів сезону
близько 1 години тому
Українські спортсмени тріумфально виступили на міжнародному рейтинговому турнірі Polish Open 2025 у Варшаві. Команда здобула 21 медаль: сім золотих, вісім срібних та вісім бронзових.
Золото вибороли: Владислав Рижук (кадети, -49 кг), Андрій Гарбар (+87 кг), Олена Понізовська (кадети, -55 кг), Ярослав Маляренко (кадети, -33 кг), Марія Андрієнко (кадети, -33 кг), Євгенія Гладун (кадети, +59 кг).
Срібні нагороди отримали: Даша Костеневич (-57 кг), Тетяна Шевчук (кадети, -41 кг), Тимур Шевченко (кадети, -37 кг), Архіп Кур’ян (кадети, -49 кг), Олександр Трачук (кадети, -53 кг), Прохор Набока (кадети, -57 кг), Нікіта Насадчук (кадети, -61 кг), Тарас Рабчук (кадети, -41 кг).
Бронзу здобули: Максим Ошовський (юніори, -45 кг), Артем Гарбар (-87 кг), Матвєй Цимбарович (кадети, -41 кг), Давид Руденко (кадети, -33 кг), Анастасія Пузакова (кадети, -33 кг), Микола Севериненко (кадети, -37 кг), Марія Камиш (кадети, -41 кг), Давид Гулій (юніори, +78 кг).
