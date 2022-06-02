Костюк поступилася Гауфф і не змогла вийти в чвертьфінал турніру в Аделаїді
18-річна Гауфф влаштувала розгром Тревізан в півфіналі Roland Garros
Американка вперше зіграє в чемпіонському матчі турніру Великого шолома
19:57
Корі Гауфф / Фото - tennisworldusa.org23-тя ракетка світу, американка Корі Гауфф впевнено обіграла італійку Мартіну Тревізан з рахунком 6:3, 6:1 в півфіналі Roland Garros.
Тенісистки провели на корті 1 годину 26 хвилин. За цей час Гауфф оформила один ейс, двічі помилилася при подачі і реалізувала шість брейк-пойнтів. У свою чергу, Тревізан жодного разу не подала навиліт, допустила чотири подвійні помилки і зробила два брейка.
Після цієї перемоги Гауфф рахунок в офіційних зустрічах став рівним – 1:1.
Відзначимо, що американка вперше зіграє в чемпіонському матчі на турнірі серії Великого шолома.
У фіналі Відкритого чемпіонату Франції Гауфф зустрінеться з полькою Ігою Швьонтек, яка в 1/2 -й знищила росіянку дарью касаткіну (6:2, 6:1).
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