Швентек: «Мені дуже подобається, коли питають, у скільки я хочу грати, і дійсно прислухаються»
Швьонтек за трохи більше години винесла з корту росіянку касаткіну і стала першою фіналісткою Roland Garros
Лідер світового рейтингу WTA віддала своїй суперниці лише 3 гейми
17:46
Іга Швьонтек / Фото - WTAПерша ракетка світу, польська тенісистка Іга Швьонтек в півфіналі Roland Garros без проблем розібралася з росіянкою дарьєю касаткіною з рахунком 6:2, 6:1.
Матч тривав 1 годину 6 хвилин. За цей час 21-річна Швьонтек виконала один ейс, двічі помилилася при подачі і реалізувала п'ять брейк-пойнтів. У свою чергу, 20-й номер рейтингу WTA касаткіна двічі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і зробила один брейк.
Тепер рахунок в особистих зустрічах тенісисток став 4:1 на користь польки.
У фіналі Відкритого чемпіонату Франції Швьонтек зустрінеться з американкою Корі Гауфф або італійкою Мартіною Тревізан.
Раніше стали відомі півфінальні пари чоловічого одиночного турніру Roland Garros.
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