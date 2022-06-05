22 Шолом легенди. Надаль чотирнадцятий раз в кар’єрі виграв Roland Garros

Рафа не залишив жодних шансів Рууду

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П’ята ракетка світового рейтингу Рафаель Надаль продовжує бити рекорди. Іспанець в фіналі Roland Garros переміг Каспера Рууда (ATP, 8) 6:3 6:3, 6:0 та завоював 22-й титул турнірів Великого Шолому в кар’єрі.



За 2 години та 20 хвилин Рафа виконав 1 ейс, припустився трьох помилок при подачі та реалізував 8 брейк-поінтів з шістнадцяти. Норвежець одного разу помилився при введенні м’яча в гру та виграв два гейми на подачі суперника. Це була перша очна зустріч тенісистів.

Надаль чотирнадцятий раз підняв над головою титул ґрунтового Major, що також нікому до іспанця не вдавалося. Відзначимо, що на шляху до трофею Надаль в чвертьфіналі змагань вибив Новака Джоковича, на рахунку котрого 20 титулів турнірів Великого Шолому.