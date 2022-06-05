22 Шолом легенди. Надаль чотирнадцятий раз в кар’єрі виграв Roland Garros
П’ята ракетка світового рейтингу Рафаель Надаль
продовжує бити рекорди. Іспанець в фіналі Roland Garros переміг Каспера Рууда (ATP, 8) 6:3 6:3, 6:0 та завоював 22-й титул турнірів Великого Шолому в кар’єрі.
@RafaelNadal | @rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/dGJucF9e3O— ATP Tour (@atptour) June 5, 2022
За 2 години та 20 хвилин Рафа виконав 1 ейс, припустився трьох помилок при подачі та реалізував 8 брейк-поінтів з шістнадцяти. Норвежець одного разу помилився при введенні м’яча в гру та виграв два гейми на подачі суперника. Це була перша очна зустріч тенісистів.
VAMOS RAFA @RafaelNadal defeats Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for his th #RolandGarros title! @rolandgarros pic.twitter.com/2CHGIEylKe— ATP Tour (@atptour) June 5, 2022
Надаль чотирнадцятий раз підняв над головою титул ґрунтового Major, що також нікому до іспанця не вдавалося. Відзначимо, що на шляху до трофею Надаль в чвертьфіналі змагань вибив Новака Джоковича, на рахунку котрого 20 титулів турнірів Великого Шолому.
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