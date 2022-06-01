Надаль за чотири з половиною години переміг Оже-Альяссіма на шляху до чвертьфіналу Roland Garros
Неймовірний Надаль засмутив Джоковича. Іспанець взяв реванш за минулорічну поразку на Roland Garros
Легендарний тенісист розібрався зі своїм візаві в 4-х сетах<br>
07:27
Рафаель Надаль / Фото - alkhalijimall.comП'ята ракетка світу, легендарний іспанець Рафаель Надаль не без проблем переграв першого номера рейтингу АТР серба Новака Джоковича в чвертьфіналі Roland Garros з рахунком 2:6, 6:4, 2:6, 6:7 (4).
Матч тривав 4 години 16 хвилин. За цей час Надаль тричі подав навиліт, чотири рази помилився при подачі і зробив сім брейків. У свою чергу, Джокович оформив п'ять ейсів і чотири подвійні помилки, реалізувавши чотири брейк-пойнта.
Таким чином, Надаль скоротив відставання в очних зустрічах тенісистів до рахунку 29:30.
Нагадаємо, на торішньому розіграші турніру Надаль поступився сербу в півфіналі з рахунком 6:3, 3:6, 6:7, 2:6.
У півфіналі Відкритого чемпіонату Франції Надаль зустрінеться з німцем Алєксандром Звєрєвим, який в 1/4 фіналу розібрався з Карлосом Алькарасом (6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (7).
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