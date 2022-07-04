25-а перемога поспіль на британському мейджорі. Джокович не без проблем вийшов в чвертьфінал Wimbledon

Легендарний серб відправив додому нідерландця ван Рейтховена

Новак Джокович / Фото - radiotimes.com

20-кратний чемпіон турнірів Великого шолома, екс-перша ракетка світу, сербський тенісиствийшов в чвертьфінал Wimbledon-2022.У матчі четвертого раунду Джокович з рахунком 6:2, 4:6, 6:1, 6:2 переграв 102-го номера рейтингу АТР голландцяЗустріч тривала 2 години 39 хвилин. Джокович сім разів подав навиліт, допустив дві подвійні помилки і реалізував шість брейпойнтів з 17. На рахунку ван Рейтховена 20 ейсів, п'ять подвійних помилок і один реалізований брейк-пойнт з чотирьох.Для Джоковича це 25-й виграний матч поспіль на британському мейджорі, Новак перервав серію з восьми перемог поспіль ван Рейтховена.За місце в півфіналі турніру діючий чемпіон Джокович зустрінеться з 13-ю ракеткою світу, італійцемРаніше полька