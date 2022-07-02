Швьонтек вибула з Wimbledon. Найдовша безпрограшна серія в XXI столітті добігла кінця

Вона тривала 37 матчів

Перша ракетка світу Іга Швьонтек програла вперше за 135 днів і вибула з Wimbledon. В третьому раунді турніру полька зустрічалася з француженкою Алізе Корне і програла 4:6, 2:6.

Цікаво, що в другому сеті лідер рейтингу WTA вела з рахунком 2:0 і 40:15 в третьому геймі, але все ж програла партію.

Таким чином, рекордна для XXI століття серія з 37 перемог поспіль добігла свого кінця. Впродовж неї Швьонтек програла всього сім сетів і виграла турніри в Досі, Індіан-Веллсі, Штутгарті, Римі, Roland Garros, а також дві гри за збірну Польщі.

В свою чергу, Корне вчетверте в кар’єрі обіграла лідера світового рейтингу і вперше з 2014 року дійшла до четвертого кола Wimbledon. Там француженка зіграє з Айлою Томлянович, котрій минулого разу програла на трав’яному Grand Slam.

Нагадаємо, Людмила Кіченок пробилася до третього кола парного турніру на Wimbledon.