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34-річна Тетяна Марія стала першою півфіналісткою Wimbledon-2022

Тенісистка з другої сотні WTA відправила додому свою співвітчизницю
Теніс Grand Slam
18:17
34-річна Тетяна Марія стала першою півфіналісткою Wimbledon-2022
Тетяна Марія / Фото - Twitter
103-та ракетка світу, німецька тенісистка Тетяна Марія здолала свою співвітчизницю Джулі Німайєр, яка знаходиться на 97-й позиції рейтингу WTA, в чвертьфіналі Wimbledon-2022 – 4:6, 6:2, 7:5.

Матч тривав 2 години 20 хвилин. Перш суперниці зустрічалися. На старті другого сету Марія поступалася з брейком (0/1), а у вирішальній партії пішла з рахунку 2:4. 

Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.

У першому за кар'єру півфіналі турніру Великого шолома 34-річна Марія зустрінеться з туніської Онс Жабер або чешкою Марі Бузковою.

Напередодні Людмила Кіченок та Олена Остапенко вийшли в парний чвертьфінал Wimbledon-2022.
Володимир Кириченко
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Wimbledon Тетяна Марія

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