Перша українка за 16 років. Людмила Кіченок та Остапенко вийшли в чвертьфінал Wimbledon
34-річна Тетяна Марія стала першою півфіналісткою Wimbledon-2022
Тенісистка з другої сотні WTA відправила додому свою співвітчизницю
18:17
Тетяна Марія / Фото - Twitter103-та ракетка світу, німецька тенісистка Тетяна Марія здолала свою співвітчизницю Джулі Німайєр, яка знаходиться на 97-й позиції рейтингу WTA, в чвертьфіналі Wimbledon-2022 – 4:6, 6:2, 7:5.
Матч тривав 2 години 20 хвилин. Перш суперниці зустрічалися. На старті другого сету Марія поступалася з брейком (0/1), а у вирішальній партії пішла з рахунку 2:4.
Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.
У першому за кар'єру півфіналі турніру Великого шолома 34-річна Марія зустрінеться з туніської Онс Жабер або чешкою Марі Бузковою.
Напередодні Людмила Кіченок та Олена Остапенко вийшли в парний чвертьфінал Wimbledon-2022.
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