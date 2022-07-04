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Людмила Кіченок та Остапенко вийшли в чвертьфінал Wimbledon

Україно-латвійський дует відігрався після програного першого сету
Теніс Grand Slam
15:52
Людмила Кіченок та Остапенко вийшли в чвертьфінал Wimbledon
Фото: j48tennis.net

Людмила Кіченок та Єлена Остапенко вийшли в чвертьфінал Wimbledon, перегравши Хезер Вотсон та Херріет Дарт 5:7, 6:4, 6:2.

За дві з чвертю години на корті україно-латвійський дует реалізував 6 брейк-поінтів з вісімнадцяти, зробив 2 ейси та 9 разів помилився при подачі. Британська пара тричі подала навиліт, припустилися двох «подвійних» та зробила 4 брейки. Це дев’ята підряд перемога для Остапенко та Кіченок на трав’яному покритті.

В наступному матчі Людмила та Єлена зіграють з Сюко Аоями та Чжань Хаоцинь.

Нагадаємо, що перша ракетка України вийшов в основу турніру в Зальцбурзі.

Олег Шумейко-молодший
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Олена Остапенко Людмила Кіченок

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