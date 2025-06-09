Агассі в захваті від Алькараса: «У ньому риси всієї Великої трійки»

Олег Гончар

Легендарний в минулому тенісист Андре Агассі поділився враженнями від гри іспанця Карлоса Алькараса (ATP 2), який виграв Rolan Garros-2025. Слова легенди навів портал Ubitennis.

За словами Агассі, він захоплюється стилем 22-річного іспанського футболіста.

«Карлос пересувається по корту ніби інопланетянин — без обережності навіть у найскладніших ситуаціях. У ньому поєднані всі риси Великої трійки, а можливо, він має й більше».

Ці слова пролунали після епічного фіналу, де Алькарас переграв італійця Янніка Сіннера.