Олег Шумейко

Карлос Алькарас (ATP, 2) у фіналі Roland Garros переміг першу ракетку світу Янніка Сіннера 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2).

Іспанець програвав по ходу матчу 0:2 за сетами, а також відіграв 3 чемпіоншип-поінти у четвертій партії, але все ж зумів затягнути матч у п’яту партію, з якої зумів вийти переможцем.

Матч тривав неймовірні п’ять годин і 29 хвилин – це найдовший фінал чоловічого одиночного розряду в Парижі у Відкриту еру.

Іспанець став лише третім тенісистом у Відкриту еру, який вигравав турнір Великого шолома після того, як врятував матчболи. До цього це вдавалося лише Гастону Гаудіо (Ролан Гаррос-2004) та Новаку Джоковичу (Вімблдон-2019).

Це п’ятий титул «Шолома» для Алькараса і другий на Ролан Гаррос. У 22 роки він уже має два титули в Парижі, два на Вімблдоні й один на US Open.

Алькарас – третій наймолодший тенісист в історії, який виграв п’ять турнірів Великого шолома в одиночному розряді, після Бйорна Борга (21) та Рафаеля Надаля (22).

Нагадаємо, що Коко Гофф стала тріумфаторкою Roland Garros.