Олег Гончар

Під час Rolan Garros-2025 у студії TNT відбулася тепла зустріч колишніх суперників Андре Агассі та Андрія Медведєва. Про це повідомив портал TheTennisLetter.

Медведєв:

«Якщо можна сказати, що ти радий програти комусь, то я радий був програти Андре».

Агассі:

«Мені дуже шкода через те, що переживає твоя країна. Моя любов і повага».

Медведєв подякував, зазначивши, що в Україні є сильніші бійці, ніж він, але наголосив на єдності країни:

«Вся країна об’єднана заради перемоги, заради виживання. Сподіваюся, нам вдасться врятувати Україну».

Агассі похвалив відданість Медведєва:

«Такі справи потребують борців, як ти».

Нагадаємо, раніше Карлос Алькарас став першим фіналістом Roland Garros.