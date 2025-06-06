Агассі й Медведєв зворушливо поспілкувались про війну в Україні
Легенди тенісу згадали фінал 1999 року та поговорили про війну в Україні
близько 3 годин тому
Під час Rolan Garros-2025 у студії TNT відбулася тепла зустріч колишніх суперників Андре Агассі та Андрія Медведєва. Про це повідомив портал TheTennisLetter.
Медведєв:
«Якщо можна сказати, що ти радий програти комусь, то я радий був програти Андре».
Агассі:
«Мені дуже шкода через те, що переживає твоя країна. Моя любов і повага».
Медведєв подякував, зазначивши, що в Україні є сильніші бійці, ніж він, але наголосив на єдності країни:
«Вся країна об’єднана заради перемоги, заради виживання. Сподіваюся, нам вдасться врятувати Україну».
Агассі похвалив відданість Медведєва:
«Такі справи потребують борців, як ти».
Нагадаємо, раніше Карлос Алькарас став першим фіналістом Roland Garros.