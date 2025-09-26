Перша ракетка світу Карлос Алькарас прокоментував перемогу у матчі першого кола турніру у Токіо над Себастьяном Баесом, під час якого отримав травму. Іспанця цитує btu.org.ua:

Я відчуваю, що в той момент мені просто не пощастило. Я почувався добре і побіг за укороченим, коли все це сталося. Я б сказав, що мене врятувало те, що я біг вперед. Завдяки цьому поворот ноги не був сильним. Я хвилювався, тому що перші кілька хвилин це були неприємні відчуття в щиколотці... Через деякий час я вже почувався краще.

Той факт, що я зміг дійти до лавки, став полегшенням. Це додало мені впевненості. Я хвилювався, що не буду мати впевненості, щоб дограти матч, але фізіотерапевт прийшов і провів кілька тестів.

Я намагаюся мати ментальність воїна в кожному матчі, в кожному аспекті всього. Зараз я відчуваю себе так само, як і в кінці матчу, коли все вщухло. Тому я б сказав, що почуваюся чудово, але наступні 1,5 дні будуть вирішальними для мого відновлення. Я зроблю все можливе, щоб бути в хорошій формі і бути готовим до гри.