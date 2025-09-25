Олег Гончар

Чотириразовий чемпіон турнірів Grand Slam, друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер здобув свою 24-ту перемогу над чемпіонами турнірів Grand Slam.

Це сталося в першому колі змагань ATP-500 у Пекіні (Китай), де він розгромив 36-річного хорвата Маріна Чиліча, чемпіона US Open-2014, з рахунком 6:2, 6:2.

Ця перемога дозволила Сіннеру обійти першу ракетку світу іспанця Карлоса Алькараса за кількістю таких успіхів серед усіх гравців з початку сезону-2020. У Алькараса наразі 23 перемоги, повідомляє Opta Ace.

У Пекіні Сіннер має шанс покращити цей показник. На турнірі виступить чемпіон US Open-2021 росіянин Данило Медведєв, але зустріч можлива лише у фіналі. Італієць, посіяний під №1, продовжує серію з 20 перемог поспіль на хардових кортах.

Нагадаємо, раніше Алькарас здолав Сіннера в фіналі US Open.