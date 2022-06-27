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Алькарас в справжньому трилері обіграв Штруффа і вийшов до другого раунду Wimbledon-2022
19-річний іспанець в п'яти сетах змусив скласти зброю досвідченого німця
21:53
Карлос Алькарас / Фото - ATPСьома ракетка світу, іспанський тенісист Карлос Алькараc в божевільному матчі обіграв німця Яна-Леннарда Штруффа в першому раунді Wimbledon-2022 – 4:6, 7:5, 4:6, 7:6 (3).
Матч тривав 4 години 14 хвилин. За цей час Алькарас 31 разів подав навиліт, допустив сім подвійних помилок і реалізував два брейк-пойнта з 14. На рахунку 155-го номера рейтингу АТР Штруфф 23 ейса, 10 подвійних помилок і два реалізованих брейк-пойнта з восьми.
Відзначимо, що Алькарас зрівняв рахунок в очному протистоянні тенісистів – 1:1.
Раніше легендарний серб Новак Джокович подолав стартовий бар'єр Wimbledon-2022.
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