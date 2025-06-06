Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2 АТР) у флеш-інтерв’ю на корті прокоментував свій вихід до фіналу Відкритого чемпіонату Франції-2025.

У півфінальному матчі він здобув перемогу після того, як італієць Лоренцо Музетті (8 АТР) відмовився продовжувати гру на початку четвертого сету.

Вигравати після зняття суперника — не найприємніше відчуття. Лоренцо провів неймовірний ґрунтовий сезон. Він — один із небагатьох за останні 30 років, кому вдалося дійти щонайменше до півфіналу на всіх основних турнірах на ґрунті.

Іспанець також висловив підтримку супернику.

Бажаю йому якнайшвидшого відновлення. Надіюся, ми ще не раз побачимо його на корті у чудовій формі. Перші два сети були дуже напруженими — Лоренцо грав фантастично.

Після перемоги в другому сеті я відчув полегшення. Розумів, що потрібно зберігати агресивність, не давати йому нав’язати свій темп. Згодом я почав краще бачити гру на корті та контролювати ситуацію.