Ангеліна Калініна успішно стартувала на турнірі WTA 125 в Анталії, обігравши грузинку Горгодзе
Це вже четверта перемога Калініної над суперницею в очних зустрічах
близько 3 годин тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA №189) успішно розпочала виступи на турнірі серії WTA 125 Megasaray Hotels Open в Анталії (Туреччина).
У першому колі вона перемогла представницю Грузії Єкатеріне Горгодзе (WTA №168) з рахунком 6:3, 4:6, 6:3.
Матч тривав 2 години 35 хвилин. Калініна виконала 2 ейси, припустилася 5 подвійних помилок і реалізувала 9 брейк-пойнтів. Горгодзе не подала ейсів, тричі помилилася на подачі та зробила 7 брейків.
Це була четверта очна зустріч тенісисток – і вчетверте перемогла Калініна. Зокрема, минулого тижня вона також здолала Горгодзе в чвертьфіналі аналогічного турніру в Анталії.
У другому раунді Megasaray Hotels Open Калініна зіграє з переможницею пари Домініка Салкова (Чехія, WTA №131) – Еліна Аванесян (Вірменія, WTA №328).
