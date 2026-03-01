Калініна програла у фіналі турніру в Анталії
Українка програла у двох сетах
близько 5 годин тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (202 WTA ) не змогла виграти титул на ґрунтових змаганнях у Туреччині. У фінальному матчі вона програла японці Моюці Утідзімі (104 WTA).
Зустріч тривала дві години і завершилася з рахунком 7:5, 7:5.
Протягом гри Калініна реалізувала 4 з 10 брейк-поїнтів та програла 6 геймів на своїй подачі. У другому сеті за рахунку 5:4 українка мала сетбол, але не змогла його реалізувати.
За вихід до фіналу Калініна отримає $8,400 призових та 81 рейтингове очко.
