Денис Сєдашов

Американська тенісистка Аманда Анісімова (12 WTA) здобула гучну перемогу над першою ракеткою світу аріною сабалєнко з білорусі у півфіналі Wimbledon-2025 – 6:4, 4:6, 6:4.

За поєдинок сабалєнко виконала шість ейсів, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала лише 3 брейкпойнти з 14. Анісімова відповіла двома подачами навиліт, п’ятьма подвійними помилками та трьома реалізованими брейками з восьми спроб.

"The moment of this young woman's life"



Amanda Anisimova completes an extraordinary semi-final to defeat No.1 seed Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4 and book her spot in her first ever #Wimbledon final



Take. A. Bow. pic.twitter.com/WexH4VL2k2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

У фіналі Анісімова зустрінеться з переможницею іншого півфінального матчу – між Беліндою Бенчич (Швейцарія) та Ігою Швьонтек (Польща).

Wimbledon-2025. Cтали відомі пари жіночого півфіналу.