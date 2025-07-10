Анісімова вибила сабалєнко та вийшла у фінал Wimbledon-2025
Американка здобула перемогу у трьох сетах
34 хвилини тому
Фото: Getty Images
Американська тенісистка Аманда Анісімова (12 WTA) здобула гучну перемогу над першою ракеткою світу аріною сабалєнко з білорусі у півфіналі Wimbledon-2025 – 6:4, 4:6, 6:4.
За поєдинок сабалєнко виконала шість ейсів, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала лише 3 брейкпойнти з 14. Анісімова відповіла двома подачами навиліт, п’ятьма подвійними помилками та трьома реалізованими брейками з восьми спроб.
У фіналі Анісімова зустрінеться з переможницею іншого півфінального матчу – між Беліндою Бенчич (Швейцарія) та Ігою Швьонтек (Польща).
Wimbledon-2025. Cтали відомі пари жіночого півфіналу.