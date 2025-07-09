Денис Сєдашов

Швейцарська тенісистка Белінда Бенчіч (WTA 35) пробилася до півфіналу Wimbledon-2025, обігравши сьому ракетку світу мірру андрєєву з росії у двох тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Матч тривав 2 години 6 хвилин. За цей час Бенчіч зробила один ейс, допустила дві подвійні помилки та реалізувала 1 з 4 брейк-пойнтів. андрєєва подала шість ейсів, тричі помилилася на подачі та також використала один шанс на брейк із чотирьох.

У півфіналі Wimbledon-2025 Белінда Бенчіч зіграє проти Іги Швьонтек, яка впевнено перемогла людмилу самсонову.