Колишня перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті та чотириразовий паралімпійський чемпіон японець Шинго Куніеда увійдуть до Міжнародної зали тенісної слави. Про це повідомляє прес-служба організації.

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Церемонія їхнього включення пройде 26-28 серпня 2027 року в Ньюпорті, США.

Чотириразова переможниця турнірів Grand Slam Барті буде введена до Зали слави в категорії «Гравці», а 28-разовий переможець турнірів Grand Slam Куніеда – у категорії «Теніс на кріслі колісному».

Ешлі вигравала Roland Garros-2019, Wimbledon-2021 та Australian Open-2022 в одиночному розряді і US Open-2018 в парному. В одиночному розряді вона піднялася на першу сходинку світового рейтингу у 2019 році, утримуючи лідерство загалом 121 тиждень, зокрема 114 тижнів поспіль. Австралійка завершила кар’єру в статусі першої ракетки світу після перемоги на Australian Open-2022.

Шинго стане першим представником Японії в Міжнародній залі тенісної слави. Куніеда – найтитулованіший тенісист на кріслі колісному в історії серед чоловіків. Він утримував перше місце у світовому рейтингу в одиночному розряді рекордні 582 тижні.

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