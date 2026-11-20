Барті та Куніеду включать до Міжнародної зали тенісної слави
Церемонія відбудеться наприкінці серпня
Колишня перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті та чотириразовий паралімпійський чемпіон японець Шинго Куніеда увійдуть до Міжнародної зали тенісної слави. Про це повідомляє прес-служба організації.
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Церемонія їхнього включення пройде 26-28 серпня 2027 року в Ньюпорті, США.
Чотириразова переможниця турнірів Grand Slam Барті буде введена до Зали слави в категорії «Гравці», а 28-разовий переможець турнірів Grand Slam Куніеда – у категорії «Теніс на кріслі колісному».
Ешлі вигравала Roland Garros-2019, Wimbledon-2021 та Australian Open-2022 в одиночному розряді і US Open-2018 в парному. В одиночному розряді вона піднялася на першу сходинку світового рейтингу у 2019 році, утримуючи лідерство загалом 121 тиждень, зокрема 114 тижнів поспіль. Австралійка завершила кар’єру в статусі першої ракетки світу після перемоги на Australian Open-2022.
Шинго стане першим представником Японії в Міжнародній залі тенісної слави. Куніеда – найтитулованіший тенісист на кріслі колісному в історії серед чоловіків. Він утримував перше місце у світовому рейтингу в одиночному розряді рекордні 582 тижні.
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