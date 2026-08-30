Легендарного швейцарського тенісиста Роджера Федерера офіційно ввели до Міжнародної зали тенісної слави. Церемонія відбулася в Ньюпорті (США).

Під час виступу експерша ракетка світу поділився враженнями від події.

Це одна з найбільших почестей у моєму житті. Це називають Залом слави, але слава ніколи не була метою. Моєю метою було провести життя, займаючись тим, що люблю, з людьми, які люблять це так само сильно, як і я.

Теніс означав для мене весь світ. Не просто грати, не просто перемагати, а створювати щось нове.

Я сподіваюся, що гравці залишаться молодими душею, вірними собі і завжди пам’ятатимуть: ніколи не переставайте ставити запитання та ризикувати. Робіть із грою те, чого ми раніше не бачили. Продовжуйте піднімати цей улюблений вид спорту на новий рівень і ставати все кращим і кращим.