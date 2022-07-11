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Світовий бокс. Тижневик

Байндль: «Мені подобається грати в Будапешті. У минулому році я добре виступила тут»

Українка виграла в першому колі турніру WTA 250 в Угорщині
Теніс WTA
23:06
Байндль: «Мені подобається грати в Будапешті. У минулому році я добре виступила тут»

Українська тенісистка Катерина Байндль прокоментувала першу перемогу в основній сітці турніру в Будапешті.

«Звичайно, проти місцевої тенісистки грати важко, але так само непросто грати і проти Тімеї. Вона чудовий боєць, тому завжди потрібно бути сконцентрованою до самого кінця, оскільки будь-якої миті вона може повернутися в гру. Через вітер було непросто, але думаю, іноді нам обом було складно грати в таких умовах. Я дуже щаслива, що мені вдалося перемогти і вийти до наступного кола.

Що стало ключем до перемоги? Напевно, моя стабільність у грі, хоча з іншого боку, я вела 4:2, потім рахунок став 4:4, а у другому сеті 3:0 та 3:3 (посміхається), тому у мене не завжди виходило грати стабільно, але у важливих моментах це стало визначальним чинником.

Мені подобається грати у Будапешті. Минулого року я добре виступила тут. Схоже, і зараз у мене це також виходить (посміхається). Мені в принципі подобається місто, тож я добре почуваюся ту».

Нагадаємо, в першому колі турніру в Угорщині українка обіграла Тімею Бабош.

Джерело: btu.org.ua Карен Агабекян
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Катерина Байндль (Козлова)

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