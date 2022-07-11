Байндль: «Мені подобається грати в Будапешті. У минулому році я добре виступила тут»

Українська тенісистка Катерина Байндль прокоментувала першу перемогу в основній сітці турніру в Будапешті.

Мені подобається грати у Будапешті. Минулого року я добре виступила тут. Схоже, і зараз у мене це також виходить (посміхається). Мені в принципі подобається місто, тож я добре почуваюся ту».