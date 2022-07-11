Байндль в трьох сетах програла в фіналі турніру ITF в Монпельє
Байндль: «Мені подобається грати в Будапешті. У минулому році я добре виступила тут»
Українка виграла в першому колі турніру WTA 250 в Угорщині
Українська тенісистка Катерина Байндль прокоментувала першу перемогу в основній сітці турніру в Будапешті.
«Звичайно, проти місцевої тенісистки грати важко, але так само непросто грати і проти Тімеї. Вона чудовий боєць, тому завжди потрібно бути сконцентрованою до самого кінця, оскільки будь-якої миті вона може повернутися в гру. Через вітер було непросто, але думаю, іноді нам обом було складно грати в таких умовах. Я дуже щаслива, що мені вдалося перемогти і вийти до наступного кола. Що стало ключем до перемоги? Напевно, моя стабільність у грі, хоча з іншого боку, я вела 4:2, потім рахунок став 4:4, а у другому сеті 3:0 та 3:3 (посміхається), тому у мене не завжди виходило грати стабільно, але у важливих моментах це стало визначальним чинником.
Мені подобається грати у Будапешті. Минулого року я добре виступила тут. Схоже, і зараз у мене це також виходить (посміхається). Мені в принципі подобається місто, тож я добре почуваюся ту».
Нагадаємо, в першому колі турніру в Угорщині українка обіграла Тімею Бабош.
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