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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Байндль не змогла виграти в першому раунді кваліфікації Wimbledon-2022

Для українки це була перша кваліфікація на британському мейджорі з 2017 року
Теніс Grand Slam
19:14
Байндль не змогла виграти в першому раунді кваліфікації Wimbledon-2022
Катерина Байндль / Фото - БТУ
Українська тенісистка Катерина Байндль (№149 WTA) з рахунком 6:3, 1:6, 3:6 програла аргентинці Марії Карлі (№210 WTA) в першому раунді кваліфікації Wimbledon-2022.

Матч тривав 2 години 14 хвилин. Байндль не оформила жодної подачі навиліт, допустила 4 подвійних помилок.

Відзначимо, що для Байндль це була перша з 2017 року кваліфікація на британському мейджорі. Вона жодного разу не проходила відбір на Wimbledon, але чотири рази стартувала в основі турніру, програвши всі матчі.

Нагадаємо, українка Дар'я Снігур впевнено переграла нідерландку Сюзан Ламенс (7:5, 6:1) в першому раунді кваліфікації Wimbledon-2022.

Володимир Кириченко
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Теги

Катерина Байндль (Козлова) Wimbledon

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